Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: tre vittorie su tre. I dettagli

Settore giovanile Lazio, tutti i risultati delle giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Si è concluso un weekend a ranghi ridotti per il Settore Giovanile biancoceleste, ma volano comunque le giovani aquile che conquistano tre vittorie in altrettante partite disputate.

Sono state rinviate a data da destinarsi le partite di Under 15 e Under 16 contro il Catanzaro. Il comune del capoluogo calabro ha diramato l’ordinanza a causa dell’allerta meteo, le due compagini biancocelesti fanno rientro nella Capitale a mani vuote.

L’Under 17 di Gianluca Procopio vince la sfida casalinga contro la Juve Stabia per 3-1. Entrano nel tabellino dei marcatori Noto, De Angelis e Lombardi. Una vittoria conquistata con tenacia e determinazione da parte delle aquile classe 2008, oltretutto, rimaste in inferiorità numerica dal 18′ della ripresa. La Lazio inanella la quinta vittoria consecutiva e si prende il secondo posto della classifica.

Le giovani aquile classe 2011 guidate da Valerio Gualdaroni si aggiudicano il big match contro l’Ostiamare. La Lazio espugna il campo dei pari età grazie alle reti di Basile e Galli. I biancocelesti danno continuità a prestazioni e risultati e, dopo cinque giornate, rimangono ai piani alti della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, lasciandosi alle spalle proprio i diretti concorrenti.

Esordio positivo della Lazio nel campionato nazionale Under 14 Pro. I ragazzi di Matteo Grassi vincono la sfida casalinga del ‘Green Club’ contro il Perugia con il risultato netto di 6 a 0. Entrano nel tabellino dei marcatori con un gol a testa Casali, Girotti e Galli, mentre è tripletta per uno scatenato Alvaro. Buona la prima per le aquile classe 2011.

L’Under 18 di mister Punzi sarà protagonista nella giornata di martedì, per la sfida casalinga contro il Lecce.

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 7^ Giornata

LAZIO-LECCE

Martedì 22 Ottobre, ore 11:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 17 Nazionali – 7^ Giornata

LAZIO-JUVE STABIA 3-1

Marcatori: 5’pt Noto (L), 30’pt Tempre (JS), 10’st De Angelis (L), 45’st+1’ Lombardi (L)

LAZIO: Russi, Buonafede, Calvani, Noto (26’st De Cortes), Di Marzio, Ciucci, Romanelli (1’st De Angelis), De Fraia, Polinari (40’st Lombardi), Callarà (18’st Macerata), Zangari (26’st Cerroni).

A disp.: Fantasia (GK), Castelli, Parente, Di Claudio.

All.: Procopio

JUVE STABIA: Ardolino, Ceparano, De Simone, Di Martino (26’st Iasevoli), Avvisato, Torino, Rosi, Tempre (35’st Calabrese), Balzano, Petrlic, Misso.

A disp.: Di Lauro, Bonaiuto, Di Domenico, Malafronte, Martinello, Paolini, Amelio.

All.: Sacco.

NOTE: 18’st espulso Ciucci (L)

Under 16 Nazionali – 5^ Giornata

CATANZARO-LAZIO

Rinviata a data da destinarsi

Under 15 Nazionali – 5^ Giornata

CATANZARO-LAZIO

Rinviata a data da destinarsi

Under 14 Pro – 1^ Giornata

LAZIO-PERUGIA 6-0

Marcatori:5’pt, 15’pt, 25’st Alvaro (L), 12’pt Casali (L), 21’pt Girotti (L), 27’st Galli (L).

LAZIO: Corbelli, Kerxhaliu, Boveri (26’st Galli), Pastano (14’st Interlandi), Manzi, Casali (1’st Becchetti), Fokou (10’st Di Palma), Musah (26’st Tirotta), Alvaro, Agrò (20’st Fusco), Girotti (26’st Afonso Delgado).

A disp.: Frattallone (GK), Pellegrino.

All.: Grassi.

PERUGIA: Rappuoli, Buffa (10’st Carlicchi), Mengani (19’st Mariani), Morresi (31’st Pereira), Capomagi, Parreschi, Mulamba (29’st Marchetti), Calistri, Bacchi (29’st Roseti), Crescenzi (1’st Cuppoloni), Crescentini (1’st Marcelli).

A disp.: Spadoni (GK), De Vito.

All.: Papini.

Under 14 Regionali Eccellenza – 5^ Giornata

OSTIA MARE LIDO-LAZIO 0-2

Marcatori: 1’pt Galli (L), 5’ Basile (L)

OSTIA MARE LIDO: Russo, Pinto, Cianfarra (16’st Di Lorenzo), Donatore (21’st Occulto), Nocera (14’st Aurone), Milanesi, Di Vita, Rossi (26’st Iegri), Morucci (26’st Negrin), Chis, Catalano.

A disp.: Amoroso (GK), Cardarelli, Giuli, Bruno.

All.: Alcini.

LAZIO: Frattallone, Ercoli (27’st Tirotta), Polidori, Fiorentini, Casali, Basile, Pacilli (35’st +1’ De Paolis), Pierangeli (35’st +1’ Fania), Coppola, De Angelis (8’st Di Palma), Galli (29’st Isidori).

A disp.: Genetiempo (GK), Chiaro, Frezza, Rocchi.

All.: Gualdaroni.