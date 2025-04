Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: gioie e dolori per le giovani aquile. Tutti i dettagli

Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: tutti i dettagli delle sfide del fine settimana

Di seguito i risultati del weekend delle sfide del settore giovanile.

RISULTATI DEL WEEKEND– Si è concluso un altro weekend e tra sabato 12 e domenica 13 Aprile sono arrivate 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Arrivano altri due verdetti per le giovani aquile: l’Under 17 vola ai playoff, l’Under 15 non riesce ad accedere alla Post Season.

L’Under 18 di Francesco Punzi vince in rimonta la sfida casalinga contro il Cagliari. La partita del ‘Salaria Sport Village’ termina 3-2 con le reti biancocelesti siglate da Trabalza, Canali e Carbone. Le aquile classe 2007 tornano alla vittoria e, a cinque giornate dalla fine della Regular Season, difendono la zona playoff.

Vittoria in goleada per l’Under 17 guidata da Gianluca Procopio. La Lazio vince contro il Cosenza 10 a 1. Mettono la firma sul match Buonafede, Callarà, De Angelis, Callarà, Calvani e De Cortes, mentre è doppietta per Polinari e Romanelli. Alla penultima giornata della Regular Season, la Lazio approfitta del passo falso delle dirette concorrenti e stacca matematicamente il pass per i playoff.

Sconfitta di misura per i ragazzi di Simone Rughetti. Nella trasferta di Frosinone, la Lazio Under 16 perde di misura 1 a 0, oltretutto giocando in inferiorità numerica dal 25′ del primo tempo. Le aquile classe 2009, già qualificate ai playoff, devono attendere l’ultima giornata per conoscere il piazzamento finale.

L’Under 15 di Tommaso Rocchi non va oltre il pareggio in quel di Frosinone, la partita termina 2 a 2. Il doppio vantaggio della Lazio firmato da Mistretta e Gabriele Ricci illude i biancocelesti. Risultato amaro per le aquile che vedono andare in fumo le speranze per accedere ai playoff. La Lazio scivola in sesta posizione e, consapevole del turno di riposo da osservare nell’ultima giornata, non ha modo di risalire la classifica.

L’ultima giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, è stata rinviata al 24 Aprile. Le aquile di Valerio Gualdaroni sono già qualificate ai playoff. La squadra Under 14 Pro di Matteo Grassi è ancora in sosta, in attesa di iniziare la Fase Interregionale.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 29^ Giornata

LAZIO-CAGLIARI 3-2

Marcatori: 30’pt Trabalza (L), 41’pt Usai (C), 21’st rig. Smeraldi (C), 27’st Canali (L), 38’st Carbone (L)

LAZIO: Giacomone (GK), Scuto, Trifelli, Francioli (24’st Miconi), Pernaselci, Lauri (1’st Canali), Trabalza (44’st Cangemi), Battisti (44’st Di Bartolomeo), Marinaj (16’st Carbone), Milillo (1’st Gatto), Curzi (24’st Boccardelli)

A disp.: Turrini (GK), Di Venosa

All.: Punzi

CAGLIARI: Filigheddi (GK), Ornano, Tronci, Pierangeli, Nuvoli, Pintus, Grippa (32’st Picchedda), Bortolato (16’st Lai), Saba (16’st De Cintio), Smeraldi (32’st Piga), Usai (32’st Catta)

A disp.: Frau (GK), Fanari

All.: Mancosu

NOTE: 15’st espulso Pierangeli (C)

Under 17 Nazionali – 25^ Giornata

LAZIO-COSENZA 10-1

Marcatori: 5’pt Buonafede (L), 8’pt Callarà (L), 12’pt De Angelis (L), 19’pt, 32’pt Polinari (L), 8’st rig. Zangari (L), 18’st, 29’st Romanelli (L), 37’st Calvani (L), 45’st De Cortes (L)

LAZIO: Russi (GK), Buonafede (1’st Cerroni), Macerata (1’st Calvani), De Fraia, Ciucci, De Angelis, Noto (1’st De Cortes), Polinari (21’st Morelli), Callarà (9’st Romanelli), Zangari (13’st Lombardi)

A disp.: Fantasia (GK), Margheri

All.: Procopio

COSENZA: Cimminiello (GK) (1’st Perrelli GK), Semilia, Castagna, Curatelo (9’st Guardia), Delia (27’st Arcone), Zago (1’st Manfredi), Cannioto, Mazzulla, Italia (42’pt Innocentini)

A disp.: Formisano

All.: Garofalo

Under 16 Nazionali – 25^ Giornata

FROSINONE-LAZIO 1-0

Marcatore: 25’pt rig. Riggi (F)

FROSINONE: Scordari (GK), Trulli (29’st Danieli), Maggiora Vergano (36’st Crescimbeni), Anzidei, Riggi, Agostini, Bonanno (36’st Silvestri), Esposito (40’st+3’ Marchetti), Eulisi (40’st +3’ Frani), Pugliatti (40’st+3’st Barboni), Taddei (29’st Francia)

A disp.: :Lombardo (GK), Di Battista

All.: Centioni

LAZIO: Patarini (GK), Iovane, Dimaggio, Bagliesi, Berni Canani, Agrifoglio, Cappuccini (24’st Palomba), Lulaj, Terracina (9’st Diori), Martellucci (24’st Materazzi), Aprea

A disp.: Ronci (GK), Parente, Ferrante, D’Agostino, Furstenberg, Clarizia

All.: Rughetti

NOTE: 23’pt espulso Agrifoglio (L)

Under 15 Nazionali – 25^ Giornata

FROSINONE-LAZIO 2-2

Marcatori: 4’pt Mistretta (L), 39’st Ricci Gab. (L), 10’st Frara (F), 12’st Aversa (F)

FROSINONE: Amato (GK), Frara, Balan, Tarquinia (1’st Ingiugno), Antonelli, Alfei, Fargnoli, Alfei, Fargnoli A., Fargnoli P., Aversa (24’st Minotti), Monti (18’st Ferretti C.), Sisillo (35’st Cappelli)

A disp.: Esposito (GK), Polidori, Ferretti V., Filippi, Valentini

All.: Durante

LAZIO: Orlando (GK), Napolitano, Rizzo (18’st Tocci), Tolomeo, Reuben, Ricci Gian., Massarut, Ricci Gab. (28’st Petronzi), Schettini Ambrosio, De Vincenzo (18’st Sulaj), Mistretta (28’st Caputo)

A disp.: Salahoru (GK), Monti D., Lombardo, Berini, Salvati

All.: Rocchi

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 26^ Giornata

GRIFONE CALCIO-LAZIO

Rinviata al 24 Aprile, ore 15, Campo ‘Villa dei Massimi’