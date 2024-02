Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 18 attende il Bologna. Tutti i dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Si appresta ad iniziare un altro weekend ricco di impegni per le aquile del Settore Giovanile. Tra sabato 17 e domenica 18 febbraio sono quasi tutte protagoniste le squadre agonistiche, unico campionato in sosta è quello dell’Under 17.

Come di consueto, sabato scendono in campo le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio ospita i pari età del Cassino Calcio al ‘Green Club’. I biancocelesti vogliono difendere il primato e l’imbattibilità del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Ritorna il doppio impegno per i ragazzi di mister Rocchi. I biancocelesti sono impegnati anche domenica pomeriggio sul campo del Frosinone. La Lazio deve cercare di mettere in cassaforte la vittoria per rimanere ad un punto dalla vetta del campionato nazionale Under 14 Pro.

Domenica è la volta di Under 15 e 16 impegnate in quel di Cosenza. Alle ore 10 aprono la mattinata i ragazzi di mister Galluzzo. Le aquile classe 2009 devono cercare di dare continuità alle due vittorie consecutive, non calando l’attenzione sul campo dei calabresi, ultimi in classifica. A seguire, alle ore 12, è protagonista l’Under 16 di Gianluca Procopio. Quasi un testa coda tra la Lazio seconda della classifica ed il Cosenza ultimo. Sono ben 19 lunghezze a distanziare le due squadre. I biancocelesti vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo.

Sfida casalinga per l’Under 18 di Francesco Punzi. Le aquile classe 2006 ospitano i pari età del Bologna al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. La Lazio vuole dar seguito ai tre risultati utili consecutivi per difendere il quarto posto della classifica. Uno scontro diretto tra Lazio e i rossoblù dove sono sei le lunghezze di differenza tra le due squadre, in una classifica alquanto ravvicinata.

Tutto è pronto per un altro fine settimana ricco di sfide.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 20^ Giornata

LAZIO-BOLOGNA

Domenica 18 Febbraio, ore 15 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali -18^ Giornata

COSENZA-LAZIO

Domenica 18 Febbraio, ore 12 Centro Sportivo ‘Popilbianco’ – Cosenza

Under 15 Nazionali – 18^ Giornata

COSENZA-LAZIO

Domenica 18 Febbraio, ore 10 Centro Sportivo ‘Popilbianco’ – Cosenza

Under 14 Pro -13^ Giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 18 Febbraio, ore 15 Stadio ‘Meroni’ – Ripi (FR)

Under 14 Regionali Eccellenza – 19^ Giornata

LAZIO-CASSINO CALCIO

Sabato 17 Febbraio, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma».