Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: le giovani aquile fanno en plein. Di seguito tutti i risultati

Le giovani aquile fanno en plein. Nel weekend che si è diviso tra sabato 21 e domenica 22 ottobre, dall`Under 14 all`Under 18 vincono tutte le squadre agonistiche della Lazio conquistando ben cinque vittorie in altrettante sfide giocate. Come riportato dai canali ufficiali del club.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «L`Under 14 di Tommaso Rocchi vince il doppio impegno del fine settimana. Esordio vincente nel campionato nazionale Under 14 Pro dove i biancocelesti espugnano il campo della Vis Pesaro 1-2. Le aquile classe 2010 vincono anche sul campo del Ponte di Nona 0-4 e inanellano la quarta vittoria consecutiva. I biancocelesti consolidano il primato a punteggio pieno nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

L`Under 15 di Tobia Assumma si aggiudica la sfida casalinga contro il Cosenza per 2-1 grazie alle reti di Iovane e Miloiu. Stesso risultato e stesso avversario anche per l`Under 16 di mister Procopio. I ragazzi classe 2008 vincono la sfida contro i pari età del Cosenza grazie alla doppietta di Reita. Entrambe le squadre biancocelesti continuano a rimanere sul podio delle classifiche nei rispettivi campionati.

Sosta di campionato per l`Under 17 di Marco Alboni, i ragazzi classe 2007 tornano in campo nel prossimo fine settimana. Prosegue il volo delle aquile di Francesco Punzi. La Lazio Under 18 vince la sfida casalinga contro il Parma per 2-1, entrano nel tabellino dei marcatori Gelli e Paolocci, per entrambe è il primo gol della stagione. La squadra classe 2006 continua la striscia positiva di risultati.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 6^ Giornata

LAZIO-PARMA 2-1

Marcatori: 38’pt Sartori (P), 40’pt Gelli (L), 10’st Paolocci (L)

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ercoli, Barone, Bordoni, Silvestri, Farcomeni (30’st Cogo), Marinaj (15’st Bigotti), Cuzzarella (40’st Milano), Gelli (40’st Urbano), Paolocci (40’st Proromo).

A disp.: Gagliano (GK), Ferri, Gningue, Plutnik.

All.: Punzi.

PARMA: Moretta, Martinez (22’st Marchesini), Andreotti (12’st Conde), Mengoni, D’Iintino, Fatu Rares, Elia (12’st Nicolosi), Luppi (22’st Primavera), Sartori, Legati (43’st Brekalo), Biliboc (12’st Arditi).

A disp.: Casentini (GK), Lombardo, Petrolini.

All.: Centurioni.

Under 16 Nazionali – 5^ Giornata

LAZIO-COSENZA 2-1

Marcatori: 5’pt, 25’st Reita (L), 30’pt Barbagallo

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Macerata, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Callarà (15’st Calvani), Noto (30’st Di Claudio), Costantini (10’st Polinari), Reita (30’st De Cortes), Romanelli (15’st Fanku).

A disp.: Russi (GK), Di Liberto, Cerroni, Panariello.

All.: Procopio

COSENZA: Inturri, Paticucci, Savastano (10’st Semilia), Cotroneo (34’st Perfetti), Chiappetta, Fazio, Barbagallo, Zago (25’st Viola), Di Prima (25’st Caseila), Mazzulla (34’st Cavaliere), Innocentini (10’st Italia).

A disp.: Cesario (GK), Bruno, Amato.

All.: Garofalo.

Under 15 Nazionali – 5^ Giornata

LAZIO-COSENZA 2-1

Marcatori: 14’pt Iovane (L), 8’st rig. Miloiu (L), 40’st Chiappetta (C)

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, Cappuccini (39’st Bellissima), Parla, Miloiu, Florio (11’st Materazzi), Morelli, Clarizia (39’st La Grutta), Martellucci (39’st D’Agostino), Di Maggio (23’st Morucci).

A disp.: Quadrelli (GK), Berni Canani, Palancica, Terracina.

All.: Assumma

COSENZA: Chimenti, Perri, Bruseo (32’st Falbo R.), Cucunato, Baldino, Caruso, Citrigno (29’st Dirane), Chiappetta, Pastore, Bartucci, Sconosciuto.

A disp.: Falbo F. (GK), Gioberti, Bianco, Fanfarra, Levato, Chiodo, Scervino.

All.: Tortelli.

Under 14 Pro – 1^ Giornata

VIS PESARO-LAZIO 1-2

Marcatori: 1’pt Ricci Gian. (L), 25’pt Priev (VP), 11’ st aut. (VP)

VIS PESARO: Ragni, Montanaro, Oliva, Severini, Bressan, Di Donna, Candieracci (31’st Romaioli), Rossi (31’st Giordano), Garbi (34’st Pagnini), Di Francesco (13’st Mariaccini), Priev.

A disp.: Nasoni (GK), Magnoni, Bartocetti, Diotalevi, Iri.

All.: Radi.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Germani, Ricci Gian., D’Innocenti (11’st Ricci Gabr.), Massarut (38’st Berini), Bocchino (11’st Monti), Schettini Ambrosio (31’st Petronzi), De Vincenzo (23’st Caputo), Salvati (31’st Marinelli).

A disp.: Capasso (GK), Bartoletti, Umana.

All.: Rocchi

Under 14 Regionali Eccellenza – 4^ Giornata

PONTE DI NONA-LAZIO 0-4

Marcatori: 20’ pt, 5’ st Ionta (L), 27’ aut. Gianfermo (PdN), 9’ st Pelle (L)

PONTE DI NONA: Manni, Proietti, Serediuc, Bolli, Gianfermo, Prezioso, Marini, Mancini, Tavoloni, Spanu, Marchetti (4’st Marinello).

A disp.: Clementi (GK), Saliola, Parmeggiani, Serra, Marinozzi, Panzarino, Forte, Noto.

All.: Grelli.

LAZIO: Orlando, Perandini, Bartoletti (12’st Tosi), Ricci Gab. (12’st Spadoni), Cianchetti, D’Innocenti (12’st Furnari), Petronzi (1’st Marinelli), Pacolini, Ionta (12’st Caputo), Berini (1’st Pelle), Umana (1’st Paludi).

A disp.: Capasso (GK), Ricci Gian.

All.: Rocchi».