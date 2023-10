Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: arrivano tre vittorie. Ecco come ha andato il fine settimana per le giovani aquile

La Lazio comunica i risultati del fine settimana del Settore giovanile attraverso i propri canali ufficiali:

RISULTATI DEL WEEKEND– «Un fine settimana più che positivo per le giovani aquile. Le squadre agonistiche scese in campo, tra sabato 14 e domenica 15 Ottobre, conquistano 3 vittorie, ma incassano anche una sconfitta.

La squadra classe 2010 di Tommaso Rocchi inanella il terzo trionfo consecutivo, la Lazio supera l’Atletico 2000 per 3-0 grazie alla doppietta di Schettini Ambrosio e un autogol. I biancocelesti mantengono la vetta solitaria del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

L’Under 15 espugna il campo del Bari per 2-3. Mettono la firma sul match Morelli e Clarizia, è doppietta per quest’ultimo. Le aquile di mister Assumma mantengono il gradino più basso del podio a pari punti con Empoli e Salernitana.

Arriva un trionfo in rimonta per l’Under 16 di Gianluca Procopio. Nel capoluogo pugliese, la Lazio recupera lo svantaggio e nella ripresa ribalta la sfida con le reti di Costantini e De Fraia vincendo 1-2. Le aquile classe 2008 rimangono al secondo posto della classifica.

Alla sesta giornata del campionato nazionale Under 17, arriva il primo stop stagionale per i ragazzi di mister Alboni. La Lazio perde la sfida casalinga contro il Frosinone per 1-2. Il gol di Polito. arrivato nei minuti finali, non è sufficiente ai biancocelesti per proseguire la striscia positiva di risultati. Le aquile classe 2007 rimangono sul podio insieme a Frosinone e Roma.

Stop forzato per la squadra di mister Punzi. Rinviato il derby della Capitale per la categoria Under 18.

Il risultati del weekend:

Under 17 Nazionali – 6^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 1-2

Marcatori: 3’pt Molignano (F), 19’pt Fiorito (F), 45’ st+1 Polito (L)

LAZIO: Mazzu, Trabalza, Trifelli (1’st Mocci), Di Bartolomeo (1’st Francioli), Pernaselci, Battisti, Celli (13’st Polito), Santagostino (21’st Fazio), Carbone (36’st Bongiorno), Chiucchiuini, Curzi (1’st Miconi).

A disp.: Masi (GK), Di Biagio, Fitto.

All.: Alboni.

FROSINONE: Marini, Falli (34’st Tiberi), Riccone, Diodati, Zorzetto, Belloni, Buonpane (16’st Tocci), Pirani, Fiorito (43’st Menichelli), Molignano (43’st Calabretta), Ruggiero (43’st Centofante).

A disp.: Di Giosia (GK), Lupi, Cazora, Cenciarelli.

All.: Mizzoni.

NOTE: espulso Riccone (F) 45’st

Under 16 Nazionali – 4^ Giornata

BARI-LAZIO 1-2

Marcatori: 19’pt Casillo (B), 21’st Costantini (L), 32’st De Fraia (L)

BARI: Testa, Emiliano, Anaclerio (32’st Sabatiello), Basile Nesta (18’st Padula), Paparella, Tartarone, Positano (32’st Monopoli), Legrottaglie (39’st Mundo), Scarano (18’st Parisi), Sivilli, Casillo (32’st De Tullio).

A disp.: Armenise (GK), Giannico, Soldani.

All.: Lanera.

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Calvani (9’st Di Marzio), Di Claudio (9’st Noto), Macerata, Ciucci, De Cortes (20’st Fanku), De Fraia, Polinari (9’st Costantini), Reita (20’st Callarà), Romanelli (35’st Liotta.

A disp.: Russi (GK), Cerroni, Panariello.

All.: Procopio

Under 15 Nazionali – 4^ Giornata

BARI-LAZIO 2-3

Marcatori: 6’pt rig., 30’st rig. Clarizia (L), 7’pt, 2’st Picciotti (B), 10’pt Morelli (L)

BARI: Cipolla, Dellino, Valoroso, Amorisco, Caputo, Sangio, Picciotti, Santanelli (40’st +2’ Cassandro), De Ruvo, Di Molfetta (15’st Pietraniello), Illuzzi (40’st +2 Torchetti).

A disp.: Lo Iacono (GK), Magueran, Silvestri, Errico, Bottalico, Gisonda.

All.: Anaclerio

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, Cappuccini (5’st D’Agostino), Parla, Miloiu, Morucci (1’st Materazzi), Morelli, Clarizia (33’st Terracibna), Martellucci, Di Maggio (12’st Florio).

A disp.: Quadrelli (GK), Berni Canani, Palancica, Bellissima, Diori.

All.: Assumma

NOTE: 30’pt espulso Assumma (L)

Under 14 Regionali Eccellenza – 3^ Giornata

LAZIO-ATLETICO 2000 3-0

Marcatori: 10’st, 16’st Schettini Ambrosio (L), 23’st autogol Di Giacomo (A)

LAZIO: Orlando, Perandini (14’st Tocci), Bartoletti, Ricci Gab. (20’st Pacolini), Ricci Gian. (20’st Cianchetti), D’Innocenti, Petronzi, Bocchino, Schettini Ambrosio (20’st Ionta), Marinelli (14’st Berini), Umana (14’st Pelle).

A disp.: Cau (GK), Reuben, Massarut.

All.: Rocchi.

ATLETICO 2000: Felli, Mosciatti, Miraldi, Bonanni, Luttazzi, Marinaro, Urbinelli (5’st Daramban), Lagana (5’st Di Giacomo), Proietti, Sergenti, Maione.

A disp.: Mori (GK), Turchino, Fortuna, Fratini, Sergiacomo, Daramban, Rota, Giunta.

All.: Pulina».