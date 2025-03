Settore giovanile femminile: volano le ragazze dell'Under...

Settore giovanile femminile: due vittorie per le biancocelesti. Tutti i risultati delle giovani aquile

Di seguito i risultati delle partite del settore giovanile femminile della Lazio. I dettagli.

I RISULTATI– Volge al termine anche la quinta giornata della Fase Interregionale dei campionati femminili Under 15 e Under 17. Per le giovani biancocelesti arrivano due vittorie.

La Lazio Women Under 17 guidata da Francesco Stella torna a volare e lo fa sul campo del Frosinone. Le biancocelesti vincono di misura sulle avversarie, è sufficiente la rete di Livignani per mettere in cassaforte i tre punti e salire al quarto posto della classifica. Le ragazze di mister Stella tornano in campo nel prossimo fine settimana e saranno impegnate nuovamente in trasferta, questa volta la Lazio Women farà visita al Napoli.