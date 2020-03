Serie A, la Roma s’impone sul Cagliari: 3-4 alla Sardegna Arena

La Roma vince sul Cagliari. Pioggia di gol alla Sardegna Arena: tra cui la doppietta di Kalinic e Joao Pedro

La Roma vince in terra sarda. Ad aprire le marcature, però, è Joao Pedro che al 28′ porta in avanti il Cagliari; nemmeno il tempo di festeggiare che, un minuto più tardi, Kalinic pareggia i conti. Il raddoppio dell’ex Milan arriva solo qualche minuto più tardi, facendo terminare il primo tempo con i giallorossi in vantaggio.

Nella ripresa, a segno anche Kluivert per il tris e il tentativo dei rossoblu di riacciuffare la gara con la rete di Pereiro. Kolarov prova a spegnere le speranze dei padroni di casa all’81’, ma ancora Joao Pedro s’impone su Pau Lopez.

Nonostante il botta e risposta tra le due squadre, il Cagliari cede il passo alla Roma.