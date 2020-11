Serie B, ufficiale l’introduzione del VAR dal girone di ritorno

Il comunicato che ufficializza l’introduzione del VAR anche in Serie B.

Un comunicato ufficiale della Lega Serie B rende nota la prossima introduzione del VAR a partire dal girone di ritorno della stagione in corso del campionato cadetto. Nella videoconferenza odierna i presidenti dei club hanno votato per l’introduzione della tecnologia già da questa stagione.

«Nell’Assemblea di oggi si è parlato del rapporto fra leghe, dall’istituzione della media company della Lega Serie A fino all’accordo di separazione del 2009. E’ stata ribadita ancora una volta la necessità della tutela degli interessi per i club di B, emersi in quella intesa, anche attraverso l’azione legale già intrapresa nelle scorse settimane. Sono state inoltre approvate le modifiche contrattuali con Hawk Eye, Technology provider per la Lega Serie B, e contestualmente deliberato l’utilizzo del Var in Serie BKT fin dall’inizio del girone di ritorno dell’attuale stagione».