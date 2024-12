Serie B, il torneo cadetto sbarca su una nuova emittente streaming: ecco dove vedere le partite

Serie B, il torneo cadetto potrà essere visibile da ieri su una nuova piattaforma in streaming: ecco di quale si tratta

Oltre alla serie A e la lotta al vertice che vede protagonista anche la Lazio, e alla zona retrocessione a tener gli appassionati di calcio col fiato sospeso è anche la serie B e i cosiddetti punti valevoli la promozione diretta. I tifosi delle squadre partecipanti e gli amanti del calcio possono esultare, visto che da ieri è possibile poter seguire le partite del torneo anche su Amazon Prime.

Tale accordo tra la serie b e l’emittente stessa sta a significare come Amazon voglia essere sempre più incisiva per il calcio e più Premium. Per poter vedere le partite della Sampdoria e delle altre contendenti, l’utente non deve far altro che iscriversi online alla piattaforma, oppure essere già un abbonato e inserire nel suo pacchetto anche LaB Channel, in modo da non perdersi neanche un istante.