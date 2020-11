Al Tardini termina 0-0 il match tra Parma e Fiorentina.

Si è concluso il sabato di anticipi della settima giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Cagliari e Spezia contro Samp e Benevento, arriva il secondo pareggio a reti bianche di giornata dopo quello tra Sassuolo e Udinese. Parma e Fiorentina, al Tardini, non vanno infatti oltre lo 0-0 in un match che avrebbe potuto regalare qualche emozione in più.