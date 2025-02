Serie A, manita dell’Atalanta a Verona! Poker di Retegui è Inter a -1

Serie A, l’Atalanta torna a vincere: cinquina all’Hellas Verona con Retegui protagonista con quattro gol: come cambia la classifica

L’Atalanta torna a vincere e lo fa in grande stile contro il Verona: la squadra di Gasperini vince 5-0 con il poker di Retegui e la rete di Ederson come ciliegina sulla torta.

Ora i punti della Dea sono 50: uno in meno dell’Inter e +8 sulla Lazio, in campo domani contro il Monza per accorciare le distanze.