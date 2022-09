Serie A, vincono Bologna e Udinese. Pareggio tra Lecce e Monza

Vittoria di Bologna e Udinese contro Fiorentina e Sassuolo. Pareggiano Lecce e Monza nella 6ª giornata di Serie A

Si sono giocate tre partite nella domenica di Serie A. Il Bologna vince in rimonta contro la Fiorentina grazie alle reti di Barrow e Arnautovic (attuale capocannoniere del campionato). Inutile il gol di Martinez Quarta.

Rimonta anche per l’Udinese che al Mapei Stadium supera il Sassuolo con una doppietta di Beto e un bel gol di Samardzic che hanno risposto alla rete di Frattesi. Infine pareggio tra Lecce e Monza: al gol di Sensi su punizione ha risposto Gonzalez. Primo punto in A per i lombardi.