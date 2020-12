Serie A, verso Lazio Napoli: si sfidano le due formazioni con la porta girevole

All’Olimpico andrà in scena domenica sera alle ore 20.45 la sfida tra Lazio e Napoli valida per il tredicesimo turno di Serie A. Le due compagini che si affronteranno sul rettangolo verde costituiscono le “eccezioni” rispetto alla regola. Se infatti tra i pali le altre 18 compagini di A sembrano avere delle gerarchie ben chiare e non sono solite alternare gli estremi difensori, Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso hanno dato prova in questo avvio di stagione di cambiare spesso il guardiano. Se spesso Gattuso ha dato una chance a Meret, dimostratosi affidabile e reattivo tra i pali, il tecnico calabrese ha preferito all’ex Udinese il più esperto Ospina per la grande maestria nella costruzione dal basso: nel giocare con i piedi l’ex portiere dell’Arsenal si è dimostrato quasi sempre impeccabile (tranne proprio nella sfida dell’Olimpico dello scorso gennaio, quando fu beffato dal pressing di Ciro Immobile) e appare favorito sul collega di reparto per la partita del weekend. Anche Simone Inzaghi ha alternato i due estremi difensori, con un’ampia predilezione tuttavia per il nuovo arrivato Pepe Reina. Strakosha infatti è stato schierato soltanto col Borussia Dortmund all’esordio in Champions League e in campionato nel 3-1 interno con l’Udinese. Per le prima parte di stagione biancoceleste non v’è stato un vero e proprio duello data l’indisponibilità dell’albanese causa Covid, ma nelle ultime quattro settimane lo spagnolo si è preso la porta con regolarità. Domenica il faccia a faccia più probabile è appunto quello tra lo spagnolo della Lazio e il colombiano del Napoli.