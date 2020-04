Serie A, ecco la data per non intaccare la prossima stagione

Per non rischiare di rovinare la prossima stagione, la Serie A deve finire entro il 3 agosto. Dalla FIFA arrivano conferme

Non si sa ancora quando rincomincerà, ma sappiamo che la Serie A non può e non deve finire dopo il 3 agosto se non si vuole complicare anche la prossima stagione.

Dai massimi organi arriva l’ok per giocare oltre il 30 giugno, con la FIFA che rassicura sui nulla osta per i giocatori in scadenza, come riporta il Corriere dello Sport. Ora resta da stabilire la data della ripresa che purtroppo dipende solo da quando il Coronavirus sarà debellato.