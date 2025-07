Lazio, Signori sicuro: «Noi abbiamo fatto la storia dei biancocelesti. Su quel giocatore perso che...» - Lazio News 24

Lazio, Immobile saluta e torna in Serie A: Signori lo accoglie con ironia. Le parole dell’ex bomber

Dopo anni di gol, record e applausi con la maglia della Lazio, Ciro Immobile è pronto a voltare pagina ancora una volta. L’ex capitano biancoceleste, leggenda del club capitolino e miglior marcatore nella storia della Lazio, è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bologna. Una svolta importante per la carriera dell’attaccante, che solo pochi mesi fa aveva lasciato la Lazio per trasferirsi in Turchia, al Besiktas, in cerca di nuovi stimoli.

Il ritorno in Serie A, però, ha un sapore speciale. A incoraggiarlo c’è anche una voce autorevole del calcio italiano: Beppe Signori, ex bomber sia del Bologna che della Lazio, che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato proprio di Immobile, con affetto e un pizzico di ironia.

«Abbiamo fatto la storia della Lazio», ha ricordato Signori. «Lui ha segnato più di me con quella maglia e l’idea di scalare ulteriormente le classifiche dei cannonieri italiani sarà per lui un grande stimolo. Sarà carichissimo».

Il parallelismo tra due grandi attaccanti del passato biancoceleste non può che emozionare i tifosi della Lazio, che vedono in Immobile non solo un campione, ma un simbolo indelebile di un’epoca. Le sue 207 reti con l’aquila sul petto resteranno nella storia, anche se il suo presente ora parla rossoblù.

Signori ha poi scherzato sull’obiettivo di Immobile con il Bologna: «Su una cosa però non potrà superarmi: non farà più gol di me col Bologna. Io ne ho segnati 86…». Una battuta che conferma il clima positivo con cui l’ex Lazio si appresta a iniziare questa nuova avventura.

Per i tifosi della Lazio, l’addio di Immobile segna la fine di un’era, ma anche l’inizio di una nuova sfida per un campione che ha sempre dimostrato professionalità, attaccamento e spirito di sacrificio. E ora, anche lontano da Formello, continuerà a portare con sé un pezzo di Lazio nel cuore.