Serie A, traguardo importante per Immobile in campionato: ecco di che si tratta

Serie A, il bomber ha raggiunto un prestigioso traguardo in campionato che farà senz altro gioire i tifosi

La serie A si avvia verso i titoli di coda, con gli ultimi due turni che ufficializzeranno gli ultimi verdetti per le squadre ancora in corsa. Per il campionato è tempo di bilanci, e la Lega ha reso nota la classifica dei top 5 migliori rigoristi e tra costoro c’è anche Immobile

1. Calhanoglu 10

2. Dybala 7

3. Soulé 5

4. Berardi 5

5. Immobile, Giroud, Pessina Gudmundsson 4