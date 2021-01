Serie A, torna Strootman: i tifosi laziali lo ricordano per la simulazione nel derby

Kevin Strootman è tornato in Italia: ecco per cosa si rese celebre in due derby della Capitale contro la Lazio

Kevin Strootman al Genoa. «Felice di tornare» ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. Ma nella Capitale non ha lasciato un bel ricordo ai tifosi della Lazio. Il centrocampista ex-Roma, infatti, si rese protagonista di alcuni spiacevoli episodi durante i Derby della Capitale. In uno si rese protagonista di una bottiglietta d’acqua rovesciata in maniera totalmente antisportiva in faccia a Danilo Cataldi. Al ritorno, però, diede il meglio di sé. Fu infatti autore di una simulazione vergognosa che portò al calcio di rigore in favore dei giallorossi (messo a segno da De Rossi) che ristabilì il risultato di 1-1. Wallace, infatti, autore dell’intervento in scivolata, non toccò minimamente il giocatore olandese, che cadde a terra mimando un dolore inesistente. Fortunatamente, la Lazio vinse grazie alla doppietta di Keita Balde e la rete di Dusan Basta.