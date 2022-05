Serie A, possibile anticipo per Torino Roma? La situazione

Possibile anticipo al venerdì per Torino-Roma, in vista della finale di Conference League con Il Feyenoord? La situazione

Possibile anticipo al venerdì per Torino-Roma, in vista della finale di Conference League con Il Feyenoord? La situazione è intricata.

Infatti i giallorossi, da regolamento, dovrebbero giocare insieme a Lazio, Atalanta e Fiorentina ovvero tutte le squadre che sono in lotta per un posto in Europa. Ma potrebbe essere concessa una deroga regolamentare. E intanto sui social spopola l’hashtag #anticipatelaRoma.