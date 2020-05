Serie A, ecco quanto valgono gli sponsor sulle maglie

Serie A, ecco quanto valgono gli accordi tra club e sponsor: prima la Juventus la Lazio è sesta con Macron

In vista della prossima stagione alcuni club di Serie A cambieranno anche gli sponsor che ogni anno forniscono almeno 500 mila euro di materiale ad ogni squadra. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato l’elenco dei contratti che legano i club ai loro sponsor.

In questa speciale classifica al primo posto si trova la Juventus con un accordo di 51 milioni di euro nell’accordo con Adidas, secondo posto per il Milan con Puma (15 milioni), terzo l’Inter con Nike (10 milioni). La Lazio si trova in sesta posizione con un accordo da 3,5 milioni di euro con Macron.

ATALANTA – JOMA; 2,5 milioni; 2017/2024

BOLOGNA – MACRON; 1,5 milioni; 2001/2023

BRESCIA – KAPPA; 0,6 milioni; 2019/2025

CAGLIARI – MACRON; 1,5 milioni; 2016/2023

GENOA – KAPPA; 1,5 milioni; 2019/2025

FIORENTINA – LE COQ SPORTIF; 2,5 milioni; 2016/2020

INTER – NIKE; 10 milioni; 1998/2024

JUVENTUS – ADIDAS; 51 milioni; 2015/2027

LAZIO – MACRON; 3,5 milioni; 2012/2022

MILAN – PUMA; 15 milioni; 2018/2023

NAPOLI – KAPPA; 8 milioni; 2015/2022

PARMA – ERREA; 0,85 milioni; 2006/2025

ROMA – NIKE; 5 milioni; 2014/2024

SASSUOLO – KAPPA; 0,6 milioni; 2015/2021

SAMPDORIA – JOMA; 1,7 milioni; 2015/2020

SPAL – MACRON; 0,6 milioni; 2017/2021

TORINO – JOMA; 2 milioni; 2019/2024

UDINESE – MACRON; 1,3 milioni; 2018/2024

VERONA – MACRON; 1,2 milioni; 2018-2023

LECCE – M908; marchio proprio dal 2018

