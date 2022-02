Serie A, la Roma passa a La Spezia all’ultimo respiro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel match delle ore 18 di questa domenica di Serie A, la Roma vince all’ultimo respiro sul campo dello Spezia: decide Abraham

In terra ligure finisce infatti 0-1 con i giallorossi che trovano il gol solo su rigore all’ultimo ssecondo. Penalty concesso con l’intervento del Var e che ha causato le proteste degli uomini di Thiago Motta, che erano stati bravi a resistere in un secondo tempo giocato in inferiorità numerica.