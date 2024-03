Serie A, si chiude il turno di campionato: le ufficiali di Inter-Genoa

Serie A, a pochi minuti dalla sfida del Meazza queste sono le scelte ufficiali di Inzaghi e Gilardino per Inter-Genoa

A chiudere il turno di serie A in attesa della Champions è l’Inter, che sfiderà il Genoa per allungare il suo primato in classifica. Queste le scelte ufficiali di Inzaghi e Gilardino

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez. All.: S. Inzaghi.

GENOA (3-5-2) – Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All.: Gilardino.