Serie A, la riunione straordinaria si è rivelata inutile

Questa mattina in Lega è stata svolta una riunione straordinaria a causa dell’emergenza sanitaria. L’accordo non è arrivato

Dopo le varie polemiche sollevate ieri per il rinvio delle cinque gare che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse, la Lega Serie A aveva istituito una riunione eccezionale per cercare di mettere il sereno fra le società coinvolte.

Come riporta Sky Sport, i consiglieri si sono riuniti in videoconferenza con il presidente Dal Pino e l’AD De Siervo. Dopo ore di discussioni però non è stato trovato un accordo, anzi è stato deciso di rinviare il tutto ad un nuovo incontro nei prossimi giorni, con tutte le società chiamate in causa. Un altro buco nell’acqua insomma che non fa che mettere confusione nel grande marasma già presente nel campionato italiano.