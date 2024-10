Serie A, recupero Bologna Milan: ipotesi a sorpresa del presidente Casini

Serie A, il presidente della Lega Lorenzo Casini, ha parlato di una possibile data di recupero di Bologna Milan

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia sul rinvio a data da destinarsi di Bologna-Milan. Un match tra due squadre che si contenderanno (nel caso dei rossoneri) o potrebbero contendersi (nel caso dei rossoblù) con la Lazio posti valevoli per le coppe europee.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, al termine del CdA di urgenza, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla possibile data di recupero: «Al momento, calendario alla mano, il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale, come ipotesi, ma stiamo valutando. Spostare Verona-Milan? No, perché si entra in uno spostamento a catena. Come Lega, non possiamo fare molto»