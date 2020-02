Serie A, quanto incidono i rigori sul risultato finale? Ecco il dato

Serie A, ecco quanto incide il tiro dagli undici metri sui risultati finali durante questa stagione secondo Lazio Page

Quanto vale il tiro dal dischetto sulla vittoria di una partita? In quest’ultimo periodo molti stanno usando la tesi dei calci di rigore come giustificazione del secondo posto che sta occupando la Lazio in classifica, con 56 punti e 14 rigori a favore. Secondo quanto riporta una statistica di Lazio Page, la squadra di Inzaghi non sarebbe poi così favorita: nella particolare classifica di rigori che incidono sul risultato finale durante questa stagione di Serie A 2019/20. La Lazio infatti avrebbe raccolto solo 5 punti come Genoa ed Hellas Verona. Comanda la classifica la Juventus con 8 punti, segue l’Inter di Conte. A conti fatti, quindi, i biancocelesti non risulterebbero così poi favoriti. Ecco la classifica completa:

8 Juventus

7 Inter

6 Lecce, Milan

5 Genoa, Hellas, Lazio

4 Atalanta

3 Cagliari, Roma

2 Brescia, Napoli, Sampdoria, Sassuolo

1 Bologna, Spal

0 Fiorentina, Parma, Torino