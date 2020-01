Serie A, più punti nell’ultima decade: Juve prima, Lazio sesta FOTO

Serie A, la classifica delle squadre italiane che hanno fatto più punti nell’ultima decade: prima la Juventus

Il 2020 è appena iniziato e sono molti i bilanci che si possono fare in questa decade che si è appena conclusa. Come riportato da Transfermarkt ecco quali sono le squadre che hanno fatto più punti.

Al primo posto c’è ovviamente la Juventus con 380 gare giocate per un totale di 852 punti. A seguire il Napoli che con lo stesso numero di partite ne ha totalizzati 744. Terzo gradino del podio per la Roma con 733 punti portati a casa. La Lazio è sesta in questa speciale classifica con 635 punti per 379 gare giocate.

Di seguito la classifica completa