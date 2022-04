Serie A, non solo Lazio-Sassuolo: il programma di oggi

Oggi un ricchissimo sabato di Serie A: tre gli anticipi di questa 31esima giornata, tra cui anche Lazio-Sassuolo

Oggi riprende il campionato di Serie A dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Tre gli anticipi in programma per questa 31esima giornata.

A parte Lazio-Sassuolo le altre due sfide saranno Spezia-Venezia, decisiva per la corsa salvezza, e Salernitana-Torino, con i padroni che cercano i tre punti per alimentare le residue speranze di permanenza in Serie A.