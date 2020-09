Serie A, prime partite rinviate per Atalanta ed Inter: slitta la gara con Lazio

Lazio, slitta la prima giornata di campionato. L’Atalanta ha richiesto ed ottenuto (insieme all’Inter) la posticipazione dell’avvio di stagione

Il calendario ha decretato l’Atalanta come prima avversaria della Lazio, per la nuova stagione. Tuttavia, il cammino dei biancocelesti partirà da Cagliari, direttamente dalla seconda giornata. La motivazione è molto semplice: come riportato da Sky Sport, la squadra nerazzurra e l’Inter hanno richiesto al Consiglio di Lega lo slittamento dell’inizio del campionato, avendo concluso per ultime la stagione con gli impegni europei.

La proposta dei due club è stata accolta all’unanimità, cominceranno quindi dal week end successivo, così come la Lazio.