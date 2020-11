Serie A, Pistocchi dimentica Lazio e Atalanta: «Juve, Inter, Milan e Napoli nelle prime quattro»

Il giornalista Maurizio Pistocchi fa fuori Lazio e Atalanta dalla corsa scudetto.

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni del programma “I Tirapietre” sulle frequenze di Radio Amore Campania, rilasciando le seguenti dichiarazioni sul prosieguo di un più che mai atipico campionato.

«Velleità del Milan? Ha dieci punti in più rispetto all’anno scorso, già questo deve far capire che tutta la squadra è cresciuta e non c’è soltanto Ibrahimovic. Adesso sono ventiquattro le partite utili consecutive della squadra di Pioli, hanno una situazione di classifica molto ma molto buona. Inter e Juventus hanno qualcosa in più, ma i rossoneri sono trascinati da Ibrahimovic che a quarant’anni continua a stupire. Napoli? L’identità del Napoli è molto offensiva. I problemi non sono davanti, ma in difesa, che da quando è andato via Albiol ha perso un grande giocatore là dietro. Griglia finale del campionato? Dico Juventus, Inter, Milan e Napoli nelle prime quattro posizioni, le altre le vedo dietro».