Serie A, i risultati di Inter, Atalanta e Roma.

Si sono conclusi i tre match di Serie A in programma questo pomeriggio alle ore 15:00. In campo Atalanta ed Inter, che non sono andate oltre l’1-1, la Roma, vincente contro il Genoa, e il Torino, che pareggia zero a zero lo scontro salvezza contro il Crotone.

Nel match che ha visto contro le formazioni nerazzurre di Conte e Gasperini, reti siglate da Lautaro Martinez e Miranchuk. La Roma invece è stata trascinata dalla tripletta di Mkhitaryan.