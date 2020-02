Serie A, la Fiorentina travolge la Samp. La Juventus allunga di tre lunghezze

Serie A, solo un pari tra Udinese ed Hellas Verona. La Juventus allunga di tre lunghezze a Brescia, bene la Fiorentina

JUVENTUS PARMA – Finisce 2-0 allo Stadium. I bianconeri si allungano di tre lunghezze in attesa del big match dell’Olimpico: Dybala e Cuadrado sistemano il Brescia.

SAMPDORIA FIORENTINA – Goleada viola in casa dei blucerchiati. Al Ferraris, la squadra di Iachini stende i padroni di casa con un pesantissimo 5-1: due doppiette a testa per Vlahovic e Chiesa e autogol di Thorsby. Gabbiadini a segno per la Samp.

UDINESE VERONA – Solo un pareggio tra Udinese e Verona, nell’anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Una bella partita quella disputata dalle due compagini, che fino all’ultimo hanno provato a vincere la gara. Intanto il Verona di Juric si avvicina sempre di più all’Europa. Ora sono nove i risultati utili consecutivi per gli scaligeri.