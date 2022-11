Serie A, pareggio in extremis della Roma contro il Toro. Vincono Spezia e Monza

Nel pomeriggio di Serie A vincono Spezia e Monza contro Verona e Salernitana. Pareggio in extremis della Roma

Tre partite giocate alle 15 nella quindicesima giornata di Serie A e risultati sorprendenti maturati sui campi. Il Verona perde ancora (rimontato) dallo Spezia grazie alla doppietta di Nzola mentre il Monza rulla 3-0 la Salernitana nello spareggio salvezza con i gol di Carlos Augusto,Motha Carvalho e Pessina.

All’Olimpico la Roma raggiunge in extremis il pareggio contro un bel Torino. Succede di tutto in 90′: Linetty porta in vantaggio i granata, Mourinho viene espulso per proteste, Belotti colpisce il palo su rigore e Matic pareggia i conti nel finale con un tiro sporcato da una deviazione.