Serie A, Oddo: «Non importa quando e come ma la stagione va conclusa»

Massimo Oddo, ex capitano della Lazio, mantiene il punto e sottolinea come sia importante portare a termine la stagione

La Serie A, come tutti i campionati al momento, sono bloccati a causa dell’emergenza sanitaria in Italia.

Al momento non si sa ancora se il campionato potrà riprendere, ma Massimo Oddo, nell’intervista rilasciata a Altopensiero.net, sottolinea il suo pensiero: «Credo che le soluzioni siano molto chiare e inevitabili. Il calcio è un’azienda, non è un circo, quindi va trattato e gestito come tale. I campionati andranno conclusi. Tutti. Non importa quando e come, ma andrà conclusa la stagione che era in corso. Non è una questione etica o sportiva: le società incassano grazie alle partite, tutto il movimento si basa sulle partite. Il calcio ha il vantaggio di vivere su introiti certi legati al calendario, grazie ai diritti televisivi e agli sponsor. Poi i risultati determinano altri guadagni a seconda degli incassi, di vittorie, piazzamenti, promozioni e retrocessioni, ma la parte più importante è garantita in anticipo grazie al regolare svolgimento della stagione. Siccome quella in corso non potrà più essere regolare in alcun modo, quando sarà sarà, ma andrà ripresa e terminata. Anche a costo di rivedere i calendari futuri».