Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Ore 14.00 – Serie A, oggi l’Assemblea di Lega sui diritti tv: le ipotesi al vaglio – Oggi a Palazzo Parigi avrà luogo l’Assemblea di Lega per decidere in merito alla questione dei diritti tv. Tutte le ipotesi

Ore 13.35 – Inter, Vecino ritorna in campo con la Primavera: subito in gol dopo 6′ – Matias Vecino è tornato in campo dopo l’infortunio: l’uruguaiano in campo la Primavera dell’Inter ha trovato subito la via del gol.

Ore 13.10 – Ibrahimovic, oggi la Rai deciderà sulla presenza a Sanremo dello svedese – Il CdA della Rai dovrebbe oggi discutere se confermare o meno Ibrahimovic come ospite a Sanremo, dopo lo scontro verbale dello svedese con Lukaku. La notizia

Ore 12.45 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 20ª giornata di campionato – L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Le designazioni

Ore 12.20 – Sampdoria, problemi in difesa per Ranieri: le possibili soluzioni – La Sampdoria si avvicina alla sfida, in programma sabato alle 18, contro la Juventus con l’emergenza difesa e con soli tre calciatori in quel ruolo. Le soluzioni

Ore 11.34 – I Carabinieri indagano su CR7 – La fuga sulle nevi di Cristiano Ronaldo non è passata inosservata. Il giocatore bianconero ha pubblicato delle foto sui social a Courmayeur, insieme a Georgina. I carabinieri del Gruppo Aosta, come spiega Ansa, stanno conducendo accertamenti sul caso.

11.12 – Doppia cessione per la Lazio – La Lazio ha ufficializzato le cessioni di Sofian Kiyine e Adekanye. Il primo va in prestito alla Salernitana, il secondo invece dal Cadiz si trasferirà sempre in prestito all’ADO Den Haag.

Ore 11.04 – Milan, è il turno di Tomori – Allarme in difesa per il Milan: si ferma ancora Kjaer, al suo posto pronto Tomori, neo acquisto rossonero. Farà coppia con Romagnoli. I dettagli.

Ore 10.55 – Fiorentina, le parole di Prandelli – Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Torino: «Non siamo lontani dalla zona calda. Voglio prestazioni e con le prestazioni arriveranno i risultati. Allora si potrà ragionare con maggiore sicurezza su certe giocate. Domani per me è una partita delicata». LE SUE PAROLE