Serie A, Napoli Parma: drone in azione al San Paolo

Napoli-Parma a rischio: il San Paolo è stato danneggiato a seguito del forte vento e le copiose piogge di questi giorni

AGGIORNAMENTO 13.40 – Al momento, come riporta Sport Mediaset, si esclude la possibilità del rinvio: la partita potrebbe slittare alle 18.30, altrimenti si giocherà a porte chiuse oppure con solo alcuni settori indisponibili. Sopralluoghi soprattutto in Tribuna Posillipo, quella che ha subito più danni.

Il mal tempo continua a piegare l’Italia. Stavolta, i danni sono derivati dalle forti raffiche di vento e dalle copiose piogge e a farne le spese potrebbe essere anche la Serie A. Sì, perchè la gara delle 18 tra Napoli e Parma rischia di essere rinviata dopo i danni subiti dallo Stadio San Paolo.

Come riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, la copertura dell’impianto non è in sicurezza ed alcuni elementi della stessa rischiano di staccarsi e cadere. Intanto, in corso sopralluoghi con i droni per capire l’entità del danno. Una decisione che arriverà nel primo pomeriggio.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER