Serie A, Napoli-Lazio il 1 agosto: ecco tutti gli orari della 38esima

La Lega Serie A ha comunicato tutti gli orari relativi all’ultima giornata di campionato: Napoli-Lazio anticipata al 1 agosto.

La Lega Serie A ha reso noti gli orari delle partite valevoli per l’ultima giornata di Serie A. Il match tra Napoli e Lazio, inizialmente in programma per il 2 agosto, è stato anticipato al 1 agosto, ore 20:45, e sarà visibile su Sky Sport. In contemporanea il match tra Atalanta e Inter. Ecco gli orari di tutte le gare:

SABATO 1 AGOSTO

Brescia-Sampdoria ore 18 – DAZN

Atalanta-Inter ore 20:45 – DAZN

Juventus-Roma ore 20:45 – SKY

Milan-Cagliari ore 20:45 – SKY

Napoli-Lazio ore 20:45 – SKY

DOMENICA 2 AGOSTO

SPAL-Fiorentina ore 18 – SKY

Bologna-Torino ore 20:45 – SKY

Genoa-Verona ore 20:45 – DAZN

Lecce-Parma ore 20:45 – SKY

Sassuolo-Udinese ore 20:45 – SKY