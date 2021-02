Serie A, il Napoli batte il Benevento e aggancia la Lazio

Nel posticipo delle ore 18, il Napoli supera per 2-0 il Benevento e aggancia la Lazio a 43 punti. I gol di Mertens e Politano

La Lazio viene agganciata (e superata in virtù dei gol fatti) dal Napoli in classifica a quota 43 punti grazie alla vittoria dei partenopei sul Benevento.

Allo Stadio Diego Armando Maradona un gol per tempo decide il match tra Napoli e Benevento. Prima Mertens, di ritorno dall’infortunio, poi Politano dopo una carambola in area tra Di Lorenzo e Letizia. Nel finale espulso Koulibaly per doppio giallo, ma è troppo tardi per i giocatori di Pippo Inzaghi per tentare la rimonta. Ora gli azzurri sono a quota 43 così come la Lazio, settima e attualmente fuori dall’Europa.