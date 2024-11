Serie A, Lookman ferma il Napoli, Atalanta momentaneamente seconda

Serie A, la capolista Napoli fermata dall’Atalanta al Maradona, Lookman protagonista con una doppietta: questa sera l’Inter può accorciare

Clamorosa vittoria dell’Atalanta contro il Napoli nel lunch time dell’11ª giornata di Serie A. Al Maradona la squadra di Gasperini batte la capolista con una doppietta di Ademola Lookman. A chiudere la gara ci pensa in pieno recupero Retegui per il 3-0 finale.

Questa sera occasione per l’Inter di accorciare in classifica portandosi a -1 dalla squadra di Conte con lo scontro diretto in programma domenica prossima a San Siro.