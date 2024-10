Serie A, sentite Marotta: «Calendari? Dobbiamo sederci a un tavolo»

Serie A e non solo, i calendari per le squadre stanno diventando troppo impegnativi. Interviene anche Marotta

Una delle tematiche più discusse nell’ultimo periodo, in Serie A e non solo, è quella relativa ai troppi impegni in calendario. La Lazio ad esempio, come tutte le altre squadre impegnate europeo, dalla Juve (19 ottobre) al Monza (10 novembre) giocherà ben sette partite.

Sulla questione, ai microfoni di DAZN nel prepartita di Roma-Inter, si è espresso il presidente nerazzurro Marotta:

TROPPI IMPEGNI – «Con tutti questi impegni, è difficile fare una preparazione preventiva. Dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido»