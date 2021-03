Serie A, colpaccio Crotone. 7 squadre per la lotta salvezza

Cosmi torna alla vittoria e schianta un Torino terzultimo ma con due partite da recuperare per Covid. Cagliari, Benevento, Spezia e Fiorentina rischiano

Applausi al Crotone di Serse Cosmi, che schianta il Torino 4-2 e torna a sperare in una salvezza difficilissima ma da ieri non più impossibile. Un’impresa disperata sulla carta, ma anche una sfida affascinante per un allenatore di grande esperienza come Cosmi, tornato in Serie A a 9 anni dall’ultima volta.

Il Crotone chiude la classifica, ma davanti la situazione è piuttosto intricata, con almeno altre sei squadre in piena lotta per non retrocedere. Il Parma – penultimo – torna a casa da Firenze con un punto (che ha scatenato le proteste di Commisso nel post gara), mentre il Torino sprofonda al terzultimo posto anche perché non ha giocato le due partite con Sassuolo e Lazio per Covid. Ma la sconfitta contro il Crotone è di quelle che lasciano il segno, dopo i timidi segnali di ripresa targati Nicola.

EDITORIALE COMPLETO SU CALCIONEWS24