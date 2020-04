Serie A, ora tutti seguono la linea di Lotito in attesa dell’ok del Governo

Serie A, nessun contrario: tutti i 20 club del massimo campionato vogliono tornare in campo per finire la stagione

Alla fine tutti i 20 club di Serie A ieri hanno trovato l’accordo: in modo univoco hanno fatto sapere che sono tutti disposti a riniziare il campionato e a portare a termine la stagione. Cambiano quindi le carte in tavola rispetto a un mese fa quando il patron della Lazio Lotito, insieme a pochi altri, veniva ferocemente criticato proprio per essere favorevole ad una ripresa.

Come riporta il Corriere della Sera ora la palla spetta al Governo e al Ministro dello Sport Spadafora.