Serie A, l’Hellas Verona travolge la SPAL in dieci

Serie A, l’Hellas Verona vince contro la SPAL in dieci allo stadio Mazza nel secondo match giocato in questo inizio 2020

Dopo la vittoria della Lazio allo stadio Rigamonti contro il Brescia di Conini, alle 15 sono scese in campo SPAL e Verona. Il match allo stadio Mazza si mette subito in salita per la squadra di Semplici che rimane in dieci per rosso diretto a Tomovic. Partito titolare, Giampaolo Pazzini segna la rete dello 0-1 e nel secondo tempo Stepinski chiude la partita con una rete al minuto 85′. Con questi tre punti i ragazzi di Juric raggiungono quota 22 punti, con la partita da recuperare contro la Lazio il prossimo 5 febbraio mentre la SPAL rimane al penultimo posto a 12.