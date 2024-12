Serie A, dopo Napoli la Lazio cerca continuità in trasferta: i risultati lontano dall’Olimpico

Serie A che vedrà la Lazio impegnata a Lecce. Ecco i numeri dei biancocelesti nelle gare di campionato disputate fuori casa

La Lazio giocherà in trasferta a Lecce in questo turno di campionato. L’ultimo match di Serie A giocato lontano dall’Olimpico è stato vinto dai biancocelesti, 0-1 a Napoli grazie alla rete di Isaksen. La squadra di Baroni è alla ricerca di una continuità che in trasferta è a volte mancata. In trasferta i biancocelesti hanno conquistato 12 punti in 8 partite, con 13 gol fatti e 11 subiti.

Questi i risultati: