Serie A, le ULTIME sull’emendamento Decreto crescita: nei prossimi giorni la VOTAZIONE in Senato. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, l’emendamento Decreto Crescita (per i calciatori di almeno 20 anni e con ingaggio superiore a €1M annuo) può tornare in vigore fino al 2027: il che garantirebbe importanti benefici fiscali per i club di Serie A. Nei prossimi giorni la votazione in Senato.