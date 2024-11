Serie A, la Lazio conta sull’Olimpico: quando lo Stadio fa la differenza

Serie A, per la Lazio lo Stadio Olimpico è stato un fattore. Il dato sulle gare senza sconfitta davanti alla tifoseria biancoceleste

In Lazio–Cagliari la squadra di Baroni avrà un’arma in più da sfruttare: ossia lo Stadio Olimpico. In queste prime uscite stagionali il pubblico è stato decisamente un fattore, in campionato sono arrivati quattro successi ed un pareggio (con il Milan) in casa.

Allargando la visione alla scorsa stagione, in Serie A sono dieci le gare consecutive senza sconfitta tra le mura amiche per i biancocelesti.