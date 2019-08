Serie A, Lazio-Roma e Juventus-Napoli, le possibili designazioni arbitrali

Marco Guida, uno dei migliori arbitri dello passata stagione, dovrebbe arbitrare Lazio-Roma. Per Juventus-Napoli c’è Orsato

Lazio-Roma / Alla seconda giornata di campionato, gli appassionati della Serie A potranno gustarsi due big match: Lazio-Roma e Juventus-Napoli. Vista l’importanza delle due sfide, tra tifosi ed addetti ai lavori si parla già di probabili designazioni arbitrali. A Torino dovrebbe andare Daniele Orsato, criticato nella passata stagione con l’introduzione del VAR. Da non escludere la chiamata di Daniele Doveri o Massimiliano Irrati. Per quanto riguarda il derby, invece, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe dirigere il match Marco Guida, al debutto in una stracittadina. Nello scorso campionato è stato tra i migliori fischietti, dimostrando sempre sicurezza.