Serie A, la Lazio diventa prima: in una speciale classifica

Serie A che vada la Lazio di Baroni tra le assolute protagoniste. C’è una graduatoria nella quale i biancocelesti sono al primo posto

La Lazio di mister Marco Baroni vince ancora e aggancia nuovamente Fiorentina e Atalanta al terzo posto in classifica a quota 22. Davanti ci sono solamente Napoli con 25 e Inter con 24 punti. C’è però una graduatoria speciale in cui i biancocelesti sono al primo posto: quella per rendimento casalingo. I capitolini, in Serie A, allo Stadio Olimpico hanno ottenuto 16 punti in 6 gare.

Questa la top 10 della classifica per punti fatti in casa

LAZIO 16 Napoli 15 Inter 13 Atalanta 12* Udinese 12 Fiorentina 11* Milan 10* Juventus 10 Roma 9* Hellas Verona 9

*una partita in meno