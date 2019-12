Serie A, Atalanta e Roma vincono, ko Napoli che torna in ritiro da mercoledì

Serie A, Atalanta e Roma inseguono la Lazio grazie a due vittorie, crolla ancora il Napoli che andrà in ritiro

È ancora tutto da scrivere il cammino di tanti club di Serie A per la corsa Champions e per lo Scudetto. Le gare di ieri intanto hanno mosso nuovamente la classifica: in attesa del Cagliari questa sera tutte le inseguitrici hanno vinto tranne il Napoli.

L’Atalanta ha battuto il Brescia per 3-0, la Roma il Verona per 1-2. L’unica sconfitta è appunto quella del Napoli di mister Ancelotti che dopo il ko contro il Bologna ha deciso di portare nuovamente la squadra in ritiro da mercoledì.