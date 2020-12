Serie A, Lazio al nono posto: ultima volta così in basso alla quinta giornata 2019/20

La Lazio di Inzaghi si appresta a scendere in campo contro il Napoli all’Olimpico “sicura” almeno del nono posto in graduatoria. La Sampdoria, battendo il Crotone per 3-1 nella giornata di ieri, è arrivata a meno uno dai biancocelesti, che viaggiano a quota 18. La nona piazza non era certamente l’obiettivo auspicato dopo un terzo di campionato, e stona con quanto espresso nell’ultima trionfale stagione. L’ultima volta in cui i capitolini stazionavano al nono posto nella classifica del campionato italiano correva la quinta giornata del campionato 2019/2020 (sconfitta per 1-0 a San Siro contro l’Inter di Conte, rete di D’Ambrosio). L’avvio di campionato aveva visto andare in scena per la Lazio due sconfitte (sarebbero stati gli unici due k.o. delle prime 26 di A) esterne con SPAL e Inter, oltre al pareggio nel derby contro la Roma. La Lazio vuole rialzarsi contro il Napoli: con una vittoria “vedrebbe” il settimo posto in classifica.