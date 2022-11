Serie A, l’Atalanta cade a Lecce. Pari tra Sassuolo e Roma

Sorprese nelle due partite giocate alle 18.30 della 14ª giornata di Serie A: cade l’Atalanta, pareggia la Roma

Due grosse sorprese negli anticipi del mercoledì della 14ª giornata di Serie A. L‘Atalanta perde 2-1 contro il Lecce (prima vittoria al Via del Mare in campionato) a causa delle reti di Baschirotto e Di Francesco. Inutile la prima rete in stagione di Zapata.

Dopo la sconfitta nel derby la Roma pareggia 1-1 contro il Sassuolo: alla rete di Abraham risponde Pinamonti. Se domani la Lazio dovesse vincere sarebbe seconda insieme al Milan.