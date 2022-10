Serie A, l’Atalanta batte l’Empoli: decidono Hateboer e Lookman

Nell’anticipo delle 12.30 in Serie A l’Atalanta vince contro l’Empoli al Castellani: decisive le reti di Hateboer e Lookman

Al Castellani l’Atalanta torna al successo con le reti di Hateboer e Lookman. Dopo un paio di parate di Vicario, nerazzurri in vantaggio al 32′ con l’esterno olandese, di nuovo in gol a oltre due anni di distanza dall’ultima volta in campionato.

La Dea prima sbaglia un rigore con Koopmeiners (parata di Vicario), poi in apertura di ripresa trova il raddoppio con l’ex Leicester. La reazione tardiva dei toscani si esaurisce in un gol annullato a Ebuehi per fuorigioco.